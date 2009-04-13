Відсторонено від посади голову Баришівської РДА Київської області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відсторонив голову Баришівської районної державної адміністрації Київської області Сергія ВАСИЛЬКІВСЬКОГО від посади у зв`язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляється у розпорядженні Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту затриманим за хабарництво голові Баришівської районної державної адміністрації, голові сільської ради та керівнику комерційного підприємства.

12 березня у результаті спільної операції проведеної оперативними працівниками прокуратури Київської області та ГУ МВС України в Київській області вказаних посадовців було викрито та затримано на гарячому при отриманні хабара в розмірі 504 тис. грн. за вирішення питання про виділення земельної ділянки площею 3 гектари.

За даним фактом стосовно хабарників прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу (одержання хабара в особливо великих розмірах).