КМДА хоче погодинну оренду комунальних медичних закладів

У Київській міській держадміністрації з метою поповнення столичного бюджету вивчають можливості погодинної оренди приміщень комунальних лікувально-профілактичних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Зокрема, перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА доручила провести інвентаризацію усіх залів для урочистих зібрань у медичних закладах міста з метою подальшого прийняття рішення щодо їхньої погодинної оренди.

У КМДА також поінформували, що відбулося засідання спеціальної комісії при КМДА, де розглядалось питання продовження та переукладення договорів оренди приміщень столичних медзакладів. У роботі комісії взяли участь представники управлінь КМДА, депутати Київради, керівники лікувальних установ – орендодавці та орендарі.

Зважаючи, що договори оренди комунального майна укладаються лише після проведення конкурсу з визначення орендаря, який може проходити до 6 місяців, І.КІЛЬЧИЦЬКА запропонувала укладати на цей термін короткострокові тимчасові договори оренди до моменту закінчення конкурсу із сторонніми орендарями для залучення додаткових коштів до бюджету міста.