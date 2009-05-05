Ющенко зупинив постанов уряду щодо платних послуг в освіті та медицині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанов Кабінету міністрів України від 14 квітня 2009 року щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися у державних і комунальних закладах охорони здоров`я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах та щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами.

Відповідний указ від 30 квітня розміщено на сайті Президента.

Водночас В.ЮЩЕНКО направив конституційне подання щодо цих постанов уряду.

Відповідно до постанови уряду №369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України», для державних навчальних закладів, у тому числі вищих медичних навчальних закладів, передбачено можливість надавати платні послуги, зокрема, щодо: складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії; складання студентами в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; забезпечення форменим одягом; видання та реалізації підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції; проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо).

На думку глави держави, запровадження Кабміном можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов`язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов`язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя).

Також уряд 14 квітня 2009 року видав розпорядження №420-р «Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян». Пунктом 1 цього розпорядження Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров`я щодо надання державним та комунальним закладам охорони здоров`я права за власним бажанням громадян:

які проходять лікування, на забезпечення за відповідну плату виділення ліжко-місця підвищеної комфортності та персонального доглядальника, створення належних соціально-побутових умов;

на проведення на їх замовлення за відповідну плату за межами закладів охорони здоров`я консультування, діагностування, лікування, забору біологічного та іншого матеріалу для клініко-діагностичних та інших досліджень за умови, що вони спроможні за станом здоров`я самостійно відвідувати відповідні заклади (установи).

В.ЮЩЕНКО вважає, що зазначене не відповідає статті 49 Конституції України, за якою в державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно. Це є складовою одного з основних конституційних прав громадян - права на охорону здоров`я, медичну допомогу, доступне для всіх медичне обслуговування, що гарантується державою.

Президент наголошує, що запроваджуючи надання медичної допомоги за відповідну плату, Кабінет міністрів фактично поставив одержання громадянами життєво необхідної медичної допомоги у залежність від їх фінансових можливостей, чим порушив і положення статті 24 Конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками, зокрема, майнового стану.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня В.ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням ретельно переглянути і доопрацювати рішення уряду, що приймалися з метою забезпечення одержання чергового траншу позики МВФ, та зберегти дію лише тих, які пов`язані з цим питанням. В тому числі йшлося про вищезгадані постанови.