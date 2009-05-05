Викрито посадовця банку, який використовував кошти вкладників на власні потреби

У Вінницькій області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито керуючого відділенням банківської установи, який використовував на власні потреби кошти вкладників.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, правоохоронці з`ясували, що керуючий відділенням банківської установи впродовж минулого року використав на власні потреби 197,3 тис. грн., 2,35 тис. дол. та 4 тис. євро вкладників банку.

Прокуратурою Липовецького району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.