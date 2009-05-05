Законодавство прямо передбачає використання радянської символіки 9 травня

Чинне українське законодавство прямо передбачає використання радянської символіки при святкуванні Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про це йдеться у переданих УНІАН висновках Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз “Правова держава” з приводу зупинення Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської області рішення Прилуцької районної ради щодо використання символіки часів Великої Вітчизняної війни 9 травня, в день державного свята – День Перемоги.

Експерти Центру вважають, що в наявній ситуації слід виходити з частини четвертої статті 1 Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”. Там, зокрема, вказано: “На честь Перемоги в столиці України місті-герої Києві, інших містах та населених пунктах України проводяться святкові заходи з використанням символіки років Великої Вітчизняної війни”.

На думку правників, під формулюванням “символіка років Великої Вітчизняної війни” слід розуміти саме радянську символіку, але не нацистську.

“Отже, чинне законодавство прямо передбачає використання радянської символіки при святкуванні Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, - підсумовується у висновках Центру “Правова держава”.

Як повідомляв УНІАН, Прилуцька райрада 15 квітня прийняла рішення підняти червоні прапори Радянського Союзу під час святкування Дня перемоги у Прилуках та Прилуцькому районі на будівлях офіційних установ.

Між тим Чернігівський обласний осередок Всеукраїнського об’єднання “Свобода” звернувся з приводу цього до Чернігівської обласної прокуратури, а також до Прилуцького міськрайонного суду.

Прилуцький міськрайонний суд за цим позовом зупинив чинність рішення райради «Про використання символіки часів Великої Вітчизняної війни в день державного свята – День Перемоги».

Зокрема, поки прокуратура області проводить перевірку за заявою ”Свободи”, міськрайонний суд прийняв до провадження адміністративний позов ВО та зупинив чинність рішення райради «Про використання символіки часів Великої Вітчизняної війни в день державного свята – День Перемоги». Суд заборонив Прилуцькій райраді та всім суб’єктам, перерахованим в її рішенні, вчиняти будь-які дії, спрямовані на повне або часткове виконання зазначеного рішення до набуття законної сили рішення Прилуцького міськрайсуду у цій справі.