У ГПУ думають, чи не провести перевірки в залах ігрових автоматів

У Генеральній прокуратурі України не виключать, що після остаточного встановлення причин пожежі в залі ігрових автоматів в Дніпропетровську, органами прокуратури будуть ініційовані перевірки дотримання правил безпеки в аналогічних закладах на території України.

Про це журналістам повідомив начальник одного з управлінь ГПУ Сергій ДОМБРОВСЬКИЙ.

«Я думаю, що таке завдання буде, що органи прокуратури зорієнтують відповідні контролюючі органи на проведення перевірок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі у приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.

За даним фактом Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).