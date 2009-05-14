Україні потрібно збільшувати кількість місць утримання мігрантів

В Україні існує нагальна потреба в збільшенні кількості місць утримання мігрантів.

Про це кореспонденту УНІАН заявив програмний директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Тухан ЕДІЄВ.

За його словами, в 2010 році вступає в силу угода про реадмісію між Україною та ЄС, яка зобов’язує Україну приймати нелегальних мігрантів (як своїх громадян, так і громадян третіх країн, які використали Україну як транзитну зону), які перетнули її кордон на шляху до країн ЄС.

Як повідомив Т.ЕДІЄВ, найближчим часом планується будівництво в с.Розсудів на Чернігівщині другої черги Пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Водночас, за даними Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, через кризу в держбюджеті коштів на це не передбачено. ”Крім чернігівського пункту подібний заклад відкрито на Волині. Також заплановано відкриття ще трьох пунктів для мігрантів на території України. Але коштів на це також поки що не виділено”, - зауважив Т.ЕДІЄВ.

Як зазначив експерт, основним та найболючішим питанням для осіб, утримуваних, зокрема, у розсудівському пункті для мігрантів, є термін їх перебування у цьому закладі. Він нагадав, що підставою для поміщення в пункт є постанова суду про примусове видворення іноземця з території України, якщо останній незаконно потрапив в Україну або порушив правила перебування в Україні. При цьому, як зазначив Т.ЕДІЄВ, іноземці можуть утримуватися в пункті до моменту примусового видворення, але не більше як 6 місяців.

”Багатьох з опитаних помістили до Розсудова з інших пунктів, однак попередній строк утримання не враховувався, в результаті чого 6 місяців обертаються в 9, 12, а то й ще більше часу. В зв’язку з цим інколи виникали конфлікти між роздратованими та втомленими мігрантами”, - сказав Т.ЕДІЄВ.

За його словами, на сьогодні однією з основних проблем є відсутність в держбюджеті цільових коштів на примусове видворення іноземців. «Значна кількість осіб іноземців встановлена і правоохоронні органи мають всі документи для видворення, але коштів на придбання квитків нема», - заявив Т.ЕДІЄВ.

Також, за словами правозахисника, з початку 2009 року відчувається нестача коштів на харчування іноземців.

Довідка. На сьогодні у Пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в с.Розсудів на Чернігівщині утримуються 101 іноземець, з них одна жінка – громадянка Камеруну, яка перебуває на 8-му місяці вагітності. Більшість іноземців є вихідцями з Пакистану, Індії, Афганістану, Китаю та Бангладеш, хоча є й представники країн колишнього СРСР – Вірменії, Грузії, Узбекистану, Росії. Загалом в пункті вже побувало майже півтисячі вихідців з 28 країн світу, шестеро з них - жінки.