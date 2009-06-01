Мін'юст вважає "абсурдними" звинувачення відомства в корупційних діях

Міністерство юстиції вважає "абсурдними" звинувачення відомства в корупційних діях. Про це сказано у заяві Міністерства юстиції у відповідь на факт реєстрації у Верховній Раді проекту постанови про звільнення Миколи Оніщука з посади керівника відомства.

Прес-служба зазначає, що підставою для реєстрації відповідного документу цього стали заяви з боку окремих політиків щодо начебто корупційних зловживань в діяльності державних підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства юстиції. «Міністерство юстиції здивоване безпідставними заявами політиків щодо так званих ознак корупційних дій, а також практичними кроками, які вживаються політиками внаслідок власних заяв. Абсурдність звинувачень є очевидною", - сказано в повідомленні.

У цьому зв‘язку прес-служба Міністерства юстиції зазначає наступне:

Державні підприємства, підвідомчі Міністерству юстиції, не фінансуються з Державного бюджету. Ці підприємства створювалися як господарські суб‘єкти для надання послуг та виконання робіт у порядку, визначеному Законами України. Підприємства діють на принципах самоокупності та самофінансування.

Підвідомчі підприємства реалізують свою господарську компетенцію відповідно до умов, укладених ними договорів. Міністерство юстиції, як і будь-який центральний орган державного управління, не має права і, за законом, не може втручатися в господарську діяльність підвідомчих підприємств. У тому числі, не може давати жодних вказівок чи доручень, які стосуються предмету діяльності указаних підприємств.

Перевірка діяльності підвідомчих підприємств знаходиться в компетенції контролюючих та правоохоронних органів та судів. За час функціонування підприємств, підвідомчих Міністерству юстиції, уповноваженими органами здійснювалися планові та позапланові перевірки, а також інші заходи фінансового контролю за витрачанням коштів, обліком та звітністю указаних підприємств.

При цьому, тих порушень, про які йдеться у відповідних заявах політиків, виявлено не було.

Не менш абсурдними, на думку Мін‘юсту, виглядають і суми, які називаються на підтвердження начебто виявлених зловживань.

«Щоб зрозуміти необґрунтованість та надуманість названих цифр, варто лише зазначити, що увесь річний бюджет Міністерства юстиції складає суму втричі меншу озвученої. При цьому, близько 80% витрат іде на виплату заробітної плати», - зазначається в заяві.

У цьому зв‘язку Міністерство юстиції наголошує на відсутності жодних достовірних фактів на підтвердження заяв політиків.

"Природу таких заяв Міністерство вбачає в конкурентній боротьбі окремих бізнес-структур, які прагнуть отримати доступ до ринку послуг та закупівель, що надаються державними підприємствами, підвідомчими Мін`юсту, та створити для себе переваги у цій боротьбі", - сказано в повідомленні.