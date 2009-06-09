В Україні знову з‘явився привид Конституційної асамблеї

Конституційна криза в Україні може бути подолана у легітимний спосіб лише через реалізацію установчої влади народом, а саме - підготовкою та скликанням Конституційної асамблеї, яка стане спеціально уповноваженим органом для зміни або прийняття нової Конституції України.

Таку думку сьогодні у ході круглого столу в УНІАН на тему: «Руки геть від Конституції!» висловили українські експерти у галузі права.

Так, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО висловив стурбованість закритістю і кулуарністю домовленостей стосовно внесення змін до Основного Закону у ході останніх переговорів про створення “широкої” коаліції в парламенті. На його думку, такі приховані від громадськості дискусії схожі швидше не на наміри переговорників “подолати кризу в країні, а на спроби узурпувати владу”.

Директор програм політичного аналізу Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор ЧУМАК, зі свого боку, наголосив, що публічність і відкритість переговорів є однією з головних умов створення політичних об’єднань у парламенті, а приховування від суспільства породжує лише тривоги та підозри стосовно дійсних намірів ініціаторів конституційних змін.

Водночас, на думку експерта, зрив нинішніх переговорів про “широку” коаліцію створює нове правило для вітчизняних політичних сил: “Об’єднання, що формуються в непублічний спосіб, не будуть підтримуватися суспільством”. Крім того, вважає В.ЧУМАК, сьогодні склалися підстави для переведення конституційного процесу “із закритого в публічну площину”.

Голова Громадського комітету національної безпеки України Олексій ТОЛКАЧОВ звернув увагу на неефективність державної влади та практичну втрату нею довіри населення. На його переконання, влада, котра має дуже низьку довіру серед громадян, не здатна запропонувати адекватні зміни до Основного Закону. Саме тому, вважає він, єдиним виходом є скликання Конституційної асамблеї.

На думку політичного аналітика Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимира ГОРБАЧА, сьогодні “вся влада у глухому куті”, і єдиним виходом з нього він вважає реалізацію установчої влади народу, тобто Конституційну асамблею.

Експерт повідомив, що громадські організації уже підготували проект закону про Конституційну асамблею і найближчим часом передадуть до Верховної Ради. Разом з тим, він висловив сумнів щодо перспектив такої ініціативи, оскільки вважає, що нинішня політична еліта не зацікавлена у реформувані системи влади і буде намагатися зберегти існуючий політичний стан.

У разі відсутності згоди народних депутатів залучити громадськість до обговорення конституційних змін, представник Громадянської асамблеї України Андрій КОГУТ не виключає, що громадські організації можуть організувати паралельний установчий конституційний процес, незалежний від влади.

На переконання експерта, внесення змін до Конституції є правом громадян, і парламент не повинен одноосібно, без урахування думки суспільства, це робити.