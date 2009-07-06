В БЮТ пропонують створити ТСК за фактом обшуків у Мін’юсті

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови «Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Генеральної прокурори України, пов’язаних з безпідставним кримінальним переслідуванням осіб, незаконним проведенням процесуальних дій (обшуків, виїмок), зокрема у Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року”.

Текст відповідної постанови, авторами якої є депутати фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО та Володимир ФІЛЕНКО, розміщено на офіційному сайті ВР.

“Підставою для утворення Тимчасової слідчої комісії є документально підтверджена інформація про численні факти порушення Конституції та законів України, зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Генеральної прокурори України, пов’язані з безпідставним кримінальним переслідуванням осіб, незаконним проведенням процесуальних дій (обшуків, виїмок), зокрема у Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року”, - підкреслюється у пояснювальної записці депутатів.

За їхніми словами, йдеться про порушення кримінальних справ за надуманими приводами та за відсутності передбачених законом підстав; незаконне проведення слідчих та інших процесуальних дій (обушки, виїмки, затримання тощо); незаконну дачу доручень на проведення оперативно-розшукових заходів; втручання у здійснення правосуддя; переслідування суддів за їхню діяльність зі здійснення правосуддя; розголошення таємниці слідства; поширення завідомо неправдивих відомостей про певних осіб, публічне звинувачення їх у вчиненні злочинів, до яких вони не мають жодного відношення; використання посадового становища для задоволення корисливих та інших особистих інтересів, що виразилось, зокрема, у самовільному будівництві, порушенні законодавства про охорону земель та лісів (незаконна порубка лісу, псування землі та інші правопорушення у сфері довкілля) тощо.

“Зміст цих зловживань свідчить про те, що їхньою справжньою метою може бути неправомірне використання можливостей кримінального та кримінально-процесуального закону, а також інших заходів прокурорського реагування для: неправомірного перешкоджання виконанню певними особами своїх службових обов‘язків; щоб добитися винесення потрібного рішення; політичного та іншого переслідування неугодних осіб; незаконного сприяння здійсненню підприємницької діяльності одними особами та розправи над їхніми конкурентами по бізнесу; створення передумов для протиправного заволодіння майном та коштами, отримання хабарів та вирішення працівниками прокуратури або іншими особами приватних питань”, - пояснюють депутати.

Представники фракції БЮТ заявляють, що такі незаконні дії працівників прокуратури останнім часом набули “системного характеру, вражаючи відвертим і цинічним ігноруванням Конституції та законів України”. “Із зазначеної інформації випливає, що такі методи діяльності особливо притаманні заступнику Генерального прокурора України Ренату КУЗЬМІНУ та окремим працівникам Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, діяльністю якого керує Ренат КУЗЬМІН”, - йдеться у пояснювальної записці.

Депутати також наголошують, що працівники прокуратури, які відмовляються працювати “на замовлення”, займають законну і принципову позицію, піддаються гонінням та переслідуванням з боку заступника Генерального прокурора України Р. КУЗЬМІНА. “Їх не тільки ”виживають” з органів прокуратури, а й порушують проти них кримінальні справи і здійснюють кримінальне переслідування”, - відзначають депутати та наводять приклад щодо порушення кримінальної справи проти слідчого Генпрокуратури Віктора САНДИГИ, а також інші факти.

Проектом постанови Верховної Ради пропонується створити ТСК, основним завданням якої визначити розслідування обставин порушення Конституції та законів України посадовими особами Генеральної прокуратури України, у тому числі заступником генерального прокурора України Р.КУЗЬМІНИМ.

Пропонується визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – один рік з дня прийняття цієї постанови, а звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української соціал-демократичної партії, слідчі Генеральної прокуратури 24 червня в кінці робочого дня намагалися провести “незаконну виїмку документів” у кабінеті заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

“Не пред’явивши постанову про обшук і виїмку, - йшлося у заяві цієї партії, - навіть на вимогу народних депутатів України, вони спробували зняти вінчестер з комп’ютера і провести обшук в службовому кабінеті Євгена КОРНІЙЧУКА за адресою Городецького, 13, для чого шукали понятих”.