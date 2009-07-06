КВУ закликає виправити численні недоліки у законі про вибори Президента

В Комітеті виборців України звертають увагу на численні недоліки у прийнятому Верховною Радою в першому читанні законопроекті щодо внесення змін до закону про вибори Президента України і закликають парламент виправити їх при підготовці до другого читання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КВУ.

В комітеті нагадують, що 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону «Про вибори Президента України». На останньому пленарному тижні 4-ї сесії VI скликання парламент планує прийняти даний законопроект в цілому.

КВУ послідовно виступав за необхідність внесення змін до закону про вибори Президента України і наголошував на недосконалості діючої редакції закону.

Водночас фахівці КВУ звертають увагу, що зміни до закону про вибори глави держави, проголосовані 1 липня, були підготовлені і розглянуті в досить стислі терміни, без публічного обговорення та залучення експертного середовища.

У заяві наголошується, що КВУ підтримує більшість положень, запропонованих в проголосованому законопроекті і вважає їх корисними. Водночас окремі зміни до закону містять “низку небезпек”, які можуть вплинути на демократичність і прозорість майбутніх виборів Президента України.

Так, КВУ вважає, що запропонований в законопроекті принцип формування виборчих комісій порушує рівність можливостей кандидатів на пост Президента. Оскільки парламентські фракції не є суб’єктами виборчого процесу, то їх пріоритетне право на включення своїх представників до виборчих комісій може призвести до порушення балансу інтересів у комісіях та прийняття ними політичних рішень.

Також КВУ негативно оцінює зміни, що стосуються оскарження рішень виборчих комісій. Згідно із запропонованими змінами, процедуру оскарження результатів виборів Президента майже неможливо реалізувати.

Крім того, Комітет виборців обурений тим, що ініціатори змін до Конституції не включили до закону про вибори Президента положення про офіційних спостерігачів від громадських організацій. КВУ нагадує, що такі положення є в законах про парламентські та місцеві вибори. Також на необхідності внесення таких змін в закон про вибори Президента у своїх рекомендаціях наголошували спостерігачі від БДІПЛ/ОБСЄ.

”КВУ закликає народних депутатів України під час остаточного ухвалення змін до закону про вибори Президента України відмовитись від підтримки антидемократичних норм та врахувати зауваження громадських організацій”, - йдеться у заяві.