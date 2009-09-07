Справу про отруєння Ющенка не буде завершено до виборів

Київ. 7 вересня. УНІАН. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не впевнений, що розслідування кримінальної справи про отруєння у 2004 році на той час кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА буде завершено до початку нинішніх президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві на початку 14-ї щорічної конференції та загальних зборів Міжнародної асоціації прокурорів, яка триває у Києві з 6 по 10 вересня.

«До виборів – не знаю. Поки що не знаю», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.