Луценко не доведе махінації при проведенні валютних аукціонів
…без свідчень банкірів
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається, що МВС зможе довести факти щодо махінацій при проведенні валютних аукціонів без чітких свідчень банкірів.
Про це він сказав у інтерв`ю виданню «Коммерсант-Украина» №156 від 17 вересня 2009 року.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це найзакритіша частина процесу фінансових махінацій. «Незважаючи на наші неодноразові запити, ми жодного разу не одержали інформації про те, коли і як проходили валютні аукціони. Наскільки мені відомо, хоча не можу ручатися за достовірність цих відомостей, лише п`ять осіб у державі знають цю інформацію», - сказав він.
Міністр зазначив, що багато банкірів на умовах анонімності говорять йому, що ці аукціони проводяться з грубим порушенням правил. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, основну масу валюти одержують не учасники торгів, а визначені кимсь банки, які одержують величезні валютні ресурси під кінець роботи аукціону, а потім, не маючи жодних валютних зобов`язань перед іноземними партнерами, перепродують буквально впродовж ночі ці ресурси з накруткою в одну гривню.
«Питання, кому це потрібно і чому це відбувається, не перебуває в галузі права. Очевидно, це більш політичне питання. Боюся показатися скептиком, але мені здається, що саме на цьому третьому етапі правоохоронні органи навряд чи зможуть встановити чиюсь провину», - сказав він.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, оцінити з погляду Кримінального кодексу правильність обсягів валюти, виставленої на аукціонах, навряд чи вдасться. Із його точки зору, оцінку мають давати політики, і конкретно Президент, який єдиний уповноважений призначати і знімати з посад керівництво Нацбанку. «Тому якщо банкіри не дадуть чітких свідчень щодо махінацій при проведенні валютних аукціонів, навряд чи ми зможемо щось довести», - сказав він.
Відповідаючи на питання, чи готові банкіри надавати такі свідчення, міністр сказав: «Запитайте будь-якого банкіра. Думаю, відповідь очевидна. Будь-який банк сьогодні вкрай залежний від керівництва НБУ». Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що достатньо подивитися список рефінансування – «і ми зрозуміємо, що практично вся банківська система країни залежить від суб`єктивного рішення, яке може або продовжити комусь життя, або припинити існування банку».