Литвин пропонує змінити спосіб голосування у парламенті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонуватиме розглянути та ухвалити постанову про зміну способу голосування у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у м.Ковель на Волині.

За його словами, “те, що коїться у Верховній Раді - це реалізація певних сценаріїв і певних технологій, сьогоднішні спроби зруйнувати Верховну Раду - це спланований сценарій захоплення влади”.

В.ЛИТВИН вкотре підтвердив власну позицію щодо того, що Верховна Рада має працювати, адже «це державний інститут, який міг би впливати на перебіг виборчої кампанії у плані контролю, оцінок, у плані прийняття відповідних рішень».

В.ЛИТВИН повідомив, що наступного пленарного тижня пропонуватиме народним депутатам зайти у сесійну залу і голосувати у будь-який спосіб, у будь-якому режимі за законопроекти про зміни соціальних стандартів. Також керівник парламенту пропонуватиме розглянути і ухвалити постанову про зміни способу голосування, «щоб кожен персонально міг зафіксувати власну позицію через вставання або руками». Він наголосив, що «готовий на будь-які компроміси заради того, аби працювати та рухатись далі».

При цьому він підкреслив, що наполягатиме, аби першим розглядався законопроект, поданий Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ. «Давайте приймати рішення не політиків і партій, а для людей», - сказав В.ЛИТВИН. «Я за ухвалення закону про збільшення соціальних стандартів, але з визначенням джерел покриття його реалізації», - підкреслив керівник парламенту.

Голова Верховної Ради заявив, що стоїть на тому, аби припинити фарисейство і руйнацію Верховної Ради. Він закликав опозицію не добивати державу і наголосив, що в питанні ухвалення нових соціальних стандартів мала б бути одностайність. «Верховна Рада повинна була б працювати», - сказав він.

Опозиція, на думку В.ЛИТВИНА, у разі незгоди повинна пропонувати альтернативу, намагатись переконувати, аби забезпечувати життя країни «на виріст», а під час виборів люди оцінять, хто краще обгрунтує свою позицію, а, головне - забезпечить на практиці своїх пропозицій.