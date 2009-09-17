За хабар затримано співробітника Харківського інституту судекспертиз
17:08, 17 вересня 2009Право
0 0
Судэкспертиза у кримінальній справі
Старшого наукового співробітника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса затримано працівниками кримської прокуратури і міліції при отриманні хабара у розмірі 3 тисячі доларів.
У розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби кримського наглядового відомства сказано, що працівник НДІ обіцяв заявникові підготувати такий висновок судэкспертизи у кримінальній справі, що розглядається судом Феодосії, «який би його повністю влаштував».
Прокуратура Криму порушила щодо наукового співробітника кримінальну справу.
З`ясовуються обставини злочину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter