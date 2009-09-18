Посилено відповідальність посадовців місцевого самоврядування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Документ підвищує рівень відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за порушення вимог закону України “Про боротьбу з корупцією” та Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

Зокрема, закон встановлює, що відмова від складення присяги громадянина України, який вперше приймається (обирається) на службу в органи місцевого самоврядування, тягне за собою відмову у прийнятті на службу чи призначенні цієї особи на посаду.

Також законом передбачено, що підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування є порушення присяги.

Крім того, посилюється відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування й за порушення закону України “Про боротьбу з корупцією”.