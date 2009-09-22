Експерти не виключають судових розглядів після приватизації ОПЗ

Експерти не виключають судових розглядів після конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, як зазначив сьогодні на прес-конференції директор Інституту приватизації Олександр РЯБЧЕНКО, ситуація навколо проведення конкурсу дозволяє робити такі прогнози.

«Я вважаю, що Фонд держмайна може провести тендер, підписати угоду купівлі-продажу, у нього будуть такі можливості, але гарантувати, що після цього не буде від тих, хто програв, судових оскаржень, я не можу. Думаю, що вони можуть бути, адже сама ситуація навколо конкурсу така, що дає підстави оскаржувати його результати кому завгодно з тих, хто програє, навіть кому завгодно з тих, хто не взяв участі в конкурсі», - сказав він. Як нагадав експерт, інтерес до участі заздалегідь проявили 15 компаній, з них 13 подали заявки в Антимонопольний комітет за дозволом. «А вчора був останній день, коли приймалися заявки на участь у конкурсі, і залишилися 3 компанії», - зазначив він.

Щодо прогнозів стосовно переможця конкурсу О.РЯБЧЕНКО сказав: «Кажуть, що зараз там «Сибур» (компанія, афільована з «Газпромом» - УНІАН), Коломойський з Ярославським і третя компанія, близька до Григоришина. Хто з них переможе?». «Можна сказати так: якщо «Газпром» вирішив, що він це візьме, то він це візьме», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

У свою чергу, президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР зазначив, що можливі два сценарії подальшого розвитку у разі проведення конкурсу. «В результаті політичних домовленостей чи розбірок в останній день не буде здійснена операція, і друге: якщо операція буде здійснена, то мабуть буде боротьба судів, але тоді вона (операція – УНІАН) вже не буде зруйнована. Тобто: або вона не буде здійснена, або вона вже не буде розірвана. Ще не було такого випадку щодо великих об`єктів, окрім одного, щоб операція була скасована», - сказав він.

Щодо можливості відміни результатів конкурсу О.РЯБЧЕНКО зазначив, що це стане видно під час президентської кампанії і залежатиме від заяв учасників кампанії.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України 15 липня ц.р. оголосив конкурс про продаж 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу про продаж заводу, станом на 11 вересня в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 17 вересня №747/2009 припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якою передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». Одночасно Президент надіслав подання в КСУ. Того ж дня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться 29 вересня, незважаючи на указ Президента.

Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». Таке рішення суд прийняв за позовом екс-голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» (Черкаси) про зупинення приватизації даного підприємства.

У ФДМУ заявили, що не одержували рішень суду про припинення конкурсу з приватизації ОПЗ і вже зареєстрували його першого учасника.