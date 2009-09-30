Зник один з головних підозрюваних у вбивстві таращанського прокурора

Сьогодні в селі Копачівка на Хмельниччині поховають прокурора Таращанського району Київської області — 33-річного Сергія Мрука, розстріляного в минулу неділю у своєму службовому кабінеті. Про це пише " Сегодня ".

Проводити Сергія Петровича в останню путь, віддавши йому дань пам`яті, висловили бажання найближчі колеги і прокурорські працівники з інших регіонів країни», — повідомив перший заступник генпрокурора Сергій Винокуров.

За його словами, слідчо-оперативна група працює активно, проте деталі справи він вважає за краще не розкривати. З неофіційних же джерел «Сегодня» стало відомо, що безслідно зник один з головних підозрюваних — місцевий підприємець, нібито знайомий з членами сім`ї убитого, який проходить у справі як свідок. Куди він подівся і де його шукати, відповіді поки немає. На причетність до вбивства відпрацьовується й інша людина — якийсь час тому він погрожував Мруку у зв`язку зі смертю від серцевого нападу родича, і наскільки ці погрози були реальні, слідство перевіряє.

Мер Таращі Микола Горобченко заявив, що багато хто обурений вбивством Мрука. «Він ніколи не випинався, і я заперечую його причетність до якихось земельних операцій, — говорить глава міста. — Недалеко від райцентру були затримані наркоторговці, але цей випадок з розправою над прокурором не пов`язаний. У нас криміналу немає». Джерело, близьке до керівництва облпрокуратури, сказало, що домінує побутова версія. У Копачівці її ставлять під сумнів. Селищний голова Микола Савчук заявив, що не чув і про родинні конфлікти Мрука: «Жили мирно, їх дитина на канікулах була тут, у бабусі з дідом».