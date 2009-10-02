У Луценка вже не має питань до Тедеєва

Народний депутат України від Партії регіонів Ельбрус ТЕДЕЄВ дав свідчення стосовно свого автомобіля, який знаходився під час перестрілки у Голосіївському парку столиці, й міліція не має до нього питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Він прибув на допит до слідчого, дав покази… І у мене до нього питань немає», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Е.ТЕДЕЄВ «своєю швидкою реакцією вичерпав склад злочину», повернувши автомобіль, який взяв у однієї людини.

«Питань до нього в цьому тепер немає», - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Голосіївському парку влаштували розбірки зі стріляниною дві групи вихідців із Кавказу, серед них був Роберт ТЕДЕЄВ, який назвався двоюрідним братом Е.ТЕДЕЄВА. В розбірках було поранено трьох людей, один із них загинув.

Особи, які стріляли, зникли на ”Мерседесі-500” чорного кольору з номерним знаком Верховної Ради. Як зазначили в міліції, ця машина оформлена на народного депутата України від Партії регіонів Е.ТЕДЕЄВА.

Водночас сам Е.ТЕДЕЄВ стверджував, що в нього не немає ніякого брата Роберта, а його машина опинилася в Голосіївському парку випадково. За словами депутата, його охоронці в цей час в парку “займалися спортом”.

30 вересня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що МВС має намір допитати Е.ТЕДЕЄВА у зв`язку з перестрілкою в Голосіївському парку Києва 11 вересня.

Крім того, за даними ЗМІ, невдовзі після інциденту в Голосіївському парку Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що до МВС надійшов лист від громадянина Н., який стверджував, що Е.ТЕДЕЄВ відібрав у нього “Мерседес”. “Це не той автомобіль, який фігурував у Голосіївських “розборках” – той зареєстрований на водія Е.ТЕДЕЄВА з правом керування у самого ТЕДЕЄВА, цей ”Мерседес” використовує сам народний депутат”, - зазначив міністр. 27 вересня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Е.ТЕДЕЄВ віддав власнику автомобіль, за який він, як повідомляли деякі ЗМІ, начебто не заплатив.