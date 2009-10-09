Венеціанська комісія розгляне зміни до закону про вибори Президента

Під час 80-ї сесії Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) розгляне Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи. (Венеціанська комісія є дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права - УНІАН.)

Під час пленарної сесії, яка проходитиме 9 та 10 жовтня у Венеції (Італія), Венеціанська комісія розгляне, зокрема, питання люстрації в Албанії, дискримінації в Чорногорії, виборче законодавство в Сербії та Україні.

Так, у відповідь на запит ВР України Комісія розгляне питання про доповнення до закону про вибори Президента України. Доповнення стосуються, зокрема, питань про склад виборчих комісій, списки виборців та виборчі спори.

В обговоренні візьмуть участь спікер парламенту Албанії Жозефіна ТОПАЛЛІ, парламентарії з Грузії Акакі МІНАШВІЛІ та Чьора ТАКТАКІШВІЛІ, а також українські парламентарії Андрій ПОРТНОВ та Валерій ПИСАРЕНКО. (Раніше планувалося, що в засіданні візьмуть участь А.ПОРТНОВ та перший заступник голови ВР України Олександр ЛАВРИНОВИЧ - УНІАН.)

Крім того, у відповідь на запит Конституційного суду Албанії Венеціанська комісія розгляне питання про конституційність албанського закону від 22 грудня 2009 року про люстрацію, який дозволяє новоствореному адміністративному органу через спеціальну процедуру на невизначений термін позбавляти повноважень Президента, парламентаріїв, міністрів, суддів Конституційного та Верховного судів.

У відповідь на запит колишнього міністра захисту прав людини та прав меншин Чорногорії буде розглянуто питання про проект закону про заборону дискримінації.

У відповідь на запит Міністерства державного управління та місцевих влад Сербії європейські експерти з конституційного права розглянуть три законопроекти про вибори: про державну виборчу комісію Сербії, про єдиний реєстр виборців та про вибори членів місцевих рад.

Іншими питаннями порядку денного передбачено розглянути: законопроект про доповнення до Цивільного кодексу Вірменії стосовно правил компенсації жертвам дифамації через пресу; законопроект про доповнення до закону Грузії про окуповані території; законопроект про доповнення до закону про Конституційний суд Латвії; доповнення до закону про захисника прав людини та свобод у Чорногорії.

Всі висновки Венеціанської комісії оприлюднюються після того, як вони ухвалюються Комісією, і з ними можна ознайомитись на веб-сторінці Венеціанської комісії невдовзі по закінченні сесії www.venice.coe.int

Як повідомляв УНІАН, Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України” був прийнятий Верховною Радою 24 липня 2009 року. Водночас 18 серпня 2009 року Закон було повернуто від Президента України з відповідними пропозиціями. ВР подолала вето і 10 вересня Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України” за підписом голови ВР Володимира ЛИТВИНА опубліковано у газеті «Голос України» (№ 169).

9 вересня перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомляв, що 9 жовтня Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія) розгляне зміни до закону про вибори Президента України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду щодо конституційності прийнятих Верховною Радою змін до закону про вибори глави держави.

Як заявила заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК, у президентському Секретаріаті викликають занепокоєння не тільки статті та положення законів, які прямо суперечать Конституції, а й ті, що теоретично можуть призвести до фальсифікацій на виборах. «В законодавчих актах, до яких були внесені зміни законом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента, є ряд положень, які не відповідають і прямо суперечать Конституції України. У зв’язку з цим вони порушують конституційні виборчі права », - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

На думку М.СТАВНІЙЧУК, позитивно вплинути на перебіг подій навколо виборчого законодавства можуть міжнародні фахові організації.

«Все свідчить про те, що великі політичні сили готуються до фальсифікацій під час виборів. Міжнародні організації вже почали говорити, що є тут питання, що необхідно негайно виправляти в цих питаннях законодавство. Я знаю, що і ОБСЄ, і Венеціанська комісія, і Рада Європи зацікавлені в тому, що б в Україні процеси виборів розвивались демократично, щоби вибори були транспарентні, законні та прозорі. Я переконана — будуть зауваження до цих проектів», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.