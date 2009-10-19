У день старту виборів жоден кандидат не припинив агітацію

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО заявляє, що практично жоден із потенційних кандидатів у президенти України, сьогодні – у день старту виборчої кампанії - не припинив свою агітацію.

Про це О.ЧЕРНЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Практично усі, а я можу по прізвищах порахувати, кандидати, які вели агітацію, усі до одного - жоден не припинив”, - сказав він.

О.ЧЕРНЕНКО наголосив, що згідно із законодавством, виборчу агітацію від дня старту кампанії можуть вести лише зареєстровані кандидати.

“Фактично сьогодні має бути відсутня будь-яка політична агітація як зовнішня, так і в засобах масової інформації. Ми сподівалися, що сьогодні ми побачимо наші вулиці доволі вільними від усіх тих речей, які можна характеризувати як політичну рекламу”, - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.

Він повідомив, що представники КВУ зранку провели оперативний моніторинг у більшості регіонів України. “Наші представники проїхалися вулицями як обласних центрів, так і менших містечок, трасами міжміськими, побачили, що жодного сіті-лайту, жодного бігборду, жодної рекламної розтяжки знято не було”, - сказав шолова правління КВУ.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, КВУ готовий отримати коментарі виборчих штабів щодо реклами на зразок: “Це не політична реклама, а соціальна, що це - реклама концерту, це - реклама книжки, це - реклама телефонної лінії, а це - реклама “він” чи “вона”. Взагалі реклама невідомо чого...”.

Як сказав голова правління КВУ. формально усі бачать рекламу концерту, але при цьому бачать символіку і розуміють, що це реклама кандидата у президенти.

За його словами, є проблема із законодавством про рекламу, а саме - із термінологією: немає чіткого розмежування між соціальною, політичною рекламою, передвиборчою агітацією.

Крім того, О.ЧЕРНЕНКО звернув увагу, що Центральна виборча комісія може застосувати санкції проти кандидатів, яких на сьогодні ще немає.

“Можливо, давайте пофантазуємо, що коли їх зареєструють, їм згадають те, що колись вони не зняли (рекламу). Кандидат скаже, що жодного відношення до цього не має, що виставили рекламісти – з ними і розбирайтесь”, - прокоментував ситуацію О.ЧЕРНЕНКО.

При цьому він висловив сподівання, що ЦВК реагуватиме на цсі ці речі. “Принаймні, спитає з власників усіх цих щитів, з рекламних компаній, на якій підставі там розміщуються речі, які можна трактувати як політичну агітацію”, - зазначив керівник КВУ.