Сліди отруєння Ющенка «ведуть до товариша Путіна» - Березовський

Опальний російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявляє, що сліди отруєння в 2004 році кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА «ведуть у Кремль до товариша ПУТІНА» (на той час – Президента РФ – УНІАН). Про це Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» від 20 жовтня ц.р.

За словами бізнесмена, В.ЮЩЕНКО «не може захистити» себе в історії з отруєнням: «Розумієте, оскільки Україна ще неправова держава, то все залежить від політичної волі, в тому числі й від політичної волі Президента ЮЩЕНКА. На жаль, те, що він показує протягом свого президентства, демонструє, що такої волі в нього недостатньо. Тут історія й з Гонгадзе, коли колишній генерал ПУКАЧ назвав імена і КУЧМИ, і ЛИТВИНА (я не хочу їх звинувачувати), але розслідування так і не проведено до кінця. Й історія з його отруєнням». За словами Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, «якщо він себе не може захистити в цій історії, то як же він може захистити інших. Адже абсолютно очевидно - й тому є маса фактів, що сліди злочину ведуть у Кремль до товариша ПУТІНА. А ЮЩЕНКО не в змозі довести цю історію до кінця. Йому говорять, що він мало не сам себе отруїв або БЕРЕЗОВСЬКИЙ, а він, маючи масу фактів... Я й сам надавав свідчення українській прокуратурі й з їхніх запитань зрозумів, що вони далеко просунулися в розслідуванні».

При цьому Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що «ця справа штучно гальмується нагорі. Може, в ЮЩЕНКА є якісь зобов`язання перед людьми, які тримають його на короткому повідку?».