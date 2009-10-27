Українці утворили нелегальний канал, щоб тікати до Латвії?

Співробітники спецслужби і прикордонники виявили канал нелегального переправлення громадян України до Латвії.

«Людей, які володіли робочими спеціальностями, відправляли на судоремонтні заводи Латвії під виглядом моряків, за гроші забезпечуючи їх так званими «паспортами моряка» і судновими ролями, до яких було внесено свідомо неправдиві дані», - говориться в повідомленні прес-служби Головного управління Служби безпеки України в Криму, текст якого передано УНІАН.

Відповідно до угоди, для громадян України існує спрощена система в`їзду до Латвії. Якщо в українців є посвідчення особи моряка і суднова роль або виписка з неї, що свідчить про працевлаштування на латвійських кораблях, то віза і тимчасова реєстрація на території Латвії не потрібні. Цим положенням скористалися організатори каналу - директор одного з крюїнгових агентств Керчі та її знайомий. Упродовж кількох років за кордон переправили близько півтора тисяч чоловік.

За послуги з кожного робочого брали від 100 до 200 євро. Якщо «моряк» був не в змозі внести всю суму відразу, борг вираховували із зарплати.

Для видачі посвідчень особи моряка прописували на двох судах. «Під час слідства з`ясувалося, що один із плавзасобів не мав до Керчі відношення, а другий не працював з 2003 року, з 2006 року не виходив в море, а в січні 2008 року затонуло біля причалу. Водночас, за документами крюїнгової компанії, на напівзатопленій риболовецькій «фелюзі» числилося більш як 700 чоловік екіпажа, повідомили в СБУ.

Слюсарів і зварювальників, які прямували на роботу до Латвії під виглядом моряків, супроводжував у дорозі й давав інструкції підручний директора крюїнгового агентства.

«У Латвії українці працювали на суднобудівних заводах у припортових містах. Вони самі знімали житло і сплачували харчування. Робочий день тривав 12 годин. Зарплату часто затримували, іноді не платили зовсім. Існувала також система штрафів і грошових покарань», - повідомляє СБУ. Адміністрація заводу заздалегідь попереджала: працевлаштування нелегальне, під час рейдів українці повинні ховатися від міграційної влади. Оспорити умови праці громадяни України не могли, оскільки договір з наймачем залишався в крюїнговій компанії.

За виявленими фактами протиправної діяльності й стосовно директора агентства порушено ряд кримінальних справ за статтями «підробка документа, що видається або засвідчується громадянином-підприємцем, який має право видавати або засвідчувати такі документи, з метою використання його особою, яка це підробила; використання свідомо підробленого документа повторно» і «організація незаконного переміщення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх здійсненню порадами, вказівками, надання засобів, здійснені повторно».

Підсудна визнана винною у скоєнні інкримінованих їй злочинів. «Враховуючи пом`якшувальні обставини, суд засудив її до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Вирок набув чинності», - інформує прес-служба Кримського управління спецслужби.