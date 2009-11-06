Порушено кримінальну справу проти власниці ательє, яке шило маски

На Тернопільщині порушили кримінальну справу поти власниці ательє, яке шило марлеві пов’язки і продавало їх за завищеною ціною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, під час перевірки працівниками обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ательє у Теребовлі було встановлено, що підприємство не лише продає маски за завищеними майже утричі цінами, а й пропонує не зовсім якісні вироби. За даними правоохоронців, загалом ательє продало кільком підприємства та організаціям району 1 тис пов’язок, кожну з них було оцінено у 4 грн.

Перевіряючи також встановили, що пов’язки були пошиті не з санітарної марлі, а з матеріалу, на який не було санітарно-гігієнічних та інших висновків. При цьому маски власниця закладу видавала за гігієнічні засоби для захисту від вірусів.

За зібраними міліціонерами матеріалами, інформує відділ громадських зв’язків обласного управління міліції, проти власниці ательє прокуратурою Теребовлянського району порушено кримінальну справу за ст. 225 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисний обман покупців або замовників під час реалізації товарів у значних розмірах).