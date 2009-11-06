Підтверджено ДТП за участю авто начальника метрополітену Харкова

У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області підтвердили ДТП за участю автомобіля, який належить «сім’ї Мусєєвих» (Сергій МУСЄЄВ - батько, начальник Харківського метрополітену, Максим МУСЄЄВ – син, депутат Харківської міськради, депутатська група «Молоді регіони»).

Представник ЦЗГ повідомив кореспонденту УНІАН, що міліція розслідує обставини цього ДТП, яке сталося в Харкові 23 жовтня цього року об 11.300 на вулиці Єлізарова.

«Автомобіль належить сім’ї Мусєєвих», - сказав співрозмовник агентства і додав, що за кермом знаходився чоловік, який керував автомобілем за дорученням.

За даними ЦЗГ, «внаслідок ДТП постраждала 59-річна харків’янка, яку з переломом кісток тазу було госпіталізовано до лікарні». 28 жовтня 2009 року за фактом цього ДТП порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада на сайті Харківької міськради оприлюднено коментар депутата міськради Максима МУСЄЄВА. Повідомивши, що «про ДТП дізнався від журналістів», він зазначив, що не брав участь ні в яких ДТП ні в якій якості. «У мене є моє посвідчення водія і чистий талон попереджень, а це – перші документи, які вилучають у водія, що створив аварійну ситуацію», - сказав М.МУСЄЄВ.

Він також повідомив, що в ніч на 29 жовтня (дата ДТП за участю автомобіля Мусєєвих, про яку пише місцева преса, спираючись на слова керівника харківської міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА – УНІАН) брав участь у виїзному засіданні постійних комісій Харківської міської ради, яке проводилося на КП «Харківський метрополітен», чому є достатньо багато свідків. «Я взагалі не користувався особистим транспортом того вечора, мене підвозили колеги – депутати. Вважаю, що спроби прив`язати моє прізвище до події – політичне замовлення», - зазначив М.МУСЄЄВ.