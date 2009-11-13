Викрадено кримінальні справи , направлені із Криму в Генпрокуратуру
15:17, 13 листопада 2009Право
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Порушено нову кримінальну справу
Прокуратура Криму порушила й розслідує кримінальну справу за фактом викрадення матеріалів двох закритих на початку 2000-х років кримінальних справ, які на вимогу Генеральної прокуратури України були витребувані для вивчення і направлялися з Криму в Генпрокуратуру.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.
За інформацією прес-служби, ці кримінальні справи порушувалися й пізніше були закриті міліцією за фактами, схожими з гучною справою про розбещення малолітніх на території Кримського півострова.
Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 357 (викрадення документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
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