Викрадено кримінальні справи , направлені із Криму в Генпрокуратуру

Прокуратура Криму порушила й розслідує кримінальну справу за фактом викрадення матеріалів двох закритих на початку 2000-х років кримінальних справ, які на вимогу Генеральної прокуратури України були витребувані для вивчення і направлялися з Криму в Генпрокуратуру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури.

За інформацією прес-служби, ці кримінальні справи порушувалися й пізніше були закриті міліцією за фактами, схожими з гучною справою про розбещення малолітніх на території Кримського півострова.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 357 (викрадення документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.