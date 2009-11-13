ГПУ ще не передала в Окружний адмінсуд документи щодо Межигір’я

Генеральна прокурату України ще не виконала судове рішення і не передала до Окружного адміністративного суду Києва документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку в урочищі Межигір’я, де проживає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це газету «КоммерсантЪ - Украина» (№197 за 13 листопада 2009 року) повідомили в Міністерстві юстиції України.

Раніше суд виніс постанову про витребування цих документів у Генпрокуратури, де підтвердили, що документи про право власності на ділянку в Межигір’ї, як і раніше, знаходяться в них.

«На сьогодні офіційного запиту з Окружного адміністративного суду Києва в Генеральну прокуратуру не надходило. ГПУ продовжує перевірку цих матеріалів. Коли надійде офіційний запит, ми, звісно, виконаємо рішення суду”, - заявив керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2009 року голова парламентської комісії з розслідування обставин незаконного арешту голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНІКОВА Микола ДЖИГА вилучив у голови Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, які підтверджують право власності земельної ділянки в урочищі Межигір’я. На даний момент оригінали цих документів знаходяться в Генеральній прокуратурі.

5 листопада Київський окружний адміністративний суд за клопотанням Кабінету міністрів України витребував у Генеральної прокуратури документи щодо Межигір’я.

«Ця постанова підлягає негайному виконанню, і ГПУ зобов`язана на вимогу суду надати всі документи про передачу в оренду земель державної власності загальною площею 136,88 га в урочищі Межигір’я третім особам, зокрема В.ЯНУКОВИЧУ. Сподіваюся, після надходження документів до суду розпочнеться реальний рух у справі за позовом Кабміну про визнання дій Вишгородської РДА з передачі в оренду ТОВ «Танталіт», громадянину ЯНУКОВИЧУ В.Ф. та іншим особам земельних ділянок незаконними, і здійсненими з перевищенням наданих повноважень», - підкреслив заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межи гір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».