Генпрокуратура отримала переклад експертизи записів Мельниченка

Генеральна прокуратура України отримала від фахівців-перекладачів переклад висновків фоноскопічної експертизи записів екс-охоронця колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, які досліджувала група міжнародних експертів у Німеччині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Водночас в ГПУ відмовились сказати, до яких саме висновків дійшли експерти, але зауважили, що наразі перекладені матеріали передані слідчим, які продовжують розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

29 жовтня ц.р. екс-майор Державної служби охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО запевнив, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів (що стосуються кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе), нібито зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ.