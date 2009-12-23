Мін‘юст закликає Президента застосувати право вето до закону, яким відтерміновується введення в дію нових антикорупційних законів

Міністерство юстиції рекомендуватиме Президенту України застосувати право вето до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”, ухваленним Верховною Радою 23 грудня 2009 року. Указаний закон передбачається відтермінування введення в дію положень законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” з 1 січня 2010 року на 1 квітня 2010.

Як відомо, Міністерство юстиції раніше заявляло про недоцільність пролонгації строку введення в дію антикорупційного пакету законів з огляду на міжнародні зобов’язання Україні та існуючу ситуацію з поширенням корупції в державі.

Беручи до уваги те, що нові антикорупційні закони були внесені до Парламенту як законодавчі ініціативи Президента України, Міністерство юстиції має підстави сподіватися на підтримку своєї позиції з боку Глави держави, а також на те, що з 1 січня 2010 року Україна житиме за новими антикорупційними правилами.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції". За прийняття цього закону проголосував 241 депутат з 434 зареєстрованих в залі.

Законом пропонується перенести введення в дію законів "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", прийнятих парламентом 11 червня 2009 р., з 1 січня 2010 р. на 1 квітня 2010 р.

Нагадаємо, напередодні ВР відмовилася підтримати цей закон. У відхиленій редакції містилася норма про відстрочення на рік, замість проголосованих сьогодні 3-х місяців.