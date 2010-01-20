У Києві затримано кур’єра з незаконними коштами на вибори
16:39, 20 січня 2010Право
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Спільний «улов» СБУ та МВС
Співробітники Служби безпеки України 19 січня у Печерському районі Києва спільно із працівниками міліції затримали 30-річного жителя столиці, який перевозив кошти незаконних комерційних структур, які намагаються переводити готівку у тіньовий обіг для незаконного використання її у виборчому процесі.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кур’єр перевозив у поліетиленовому пакеті 617 тис. грн. готівки.
Проводиться перевірка затриманого на причетність до скоєння злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Матеріали документування скеровані до органів прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.
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