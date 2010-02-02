Пірати вимагають 15 млн. дол. за захоплене судно з 10 українцями

За захоплений британський автомобілевоз Asian Glory з 10 українцями на борту пірати зажадали викуп у розмірі 15 млн. доларів.

Про це пише газета «Сегодня» (№23 (3447)), посилаючись на власні джерела у Службі зовнішньої розвідки.

«Сума викупу склалася з двох складових: вартості страховки судна і ціни вантажу – новеньких корейських авто», - сказав виданню співробітник СЗР на умовах анонімності.

Судно, на борту якого більш як 2 тис. автомобілів, пірати ведуть зараз в Індійський океан, ймовірно, для того, щоб зробити з нього власну плавучу базу.

Газета нагадує, що судно потрапило у полон 2 січня 2010 року.

Asian Glory переправляло автомобілі із Сінгапура до Саудівської Аравії. Його екіпаж складається з 25 чоловік, серед яких 10 українських моряків, найнятих одеським філіалом британської компанії-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

Як повідомляв УНІАН, Посольство України у Лондоні підтримує постійний контакт із власником судна Asian Glory, а також зі штабами протипіратських морських операцій «Атланта» і НАТО.