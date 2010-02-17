У діяльності Почаївської лаври помітили масові фінансові порушення

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА заявляє про масові порушення, виявлені у діяльності Почаївської Свято-Успенської лаври.

Під час сьогоднішньої прес-конференції він повідомив, що створена депутатська комісія щодо вивчення законності передачі храмового комплексу у Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату виявила чимало зловживань. «У діяльності лаври оподатковується за рік до 20 тис. грн., натомість мільйони гривень оформляються як спонсорська допомога чи меценацтво. Зокрема, за перший квартал минулого року так було оформлено понад 1 млн. грн. – це сума, яка не оподатковується», – наголосив О.КАЙДА. Він також зауважив, що на території лаври продається вода, на випуск якої у лаври немає ліцензії, випускається і продається вино без акцизів, «що є прямим порушенням законодавства».

«Туристів оформляють як паломників і в такий спосіб знову ж таки уникають оподаткування», – зазначив на ще одному зловживанні О.КАЙДА.

За його словами, сумнівною є і видача райрадою дозволу лаврі на видобування піску, оскільки законом заборонено відчужувати такі ділянки. «Тому на останньому пленарному засіданні ми відмовили лаврі у наданні спеціального гірничого дозволу», – сказав О.КАЙДА.

Він додав, що депутати облради «до кінця» відстоюватимуть свою позицію щодо повернення Почаївської лаври у державну власність.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до прем’єр-міністра України з вимогою скасувати рішення уряду від 17 липня 2003 року про виключення споруд Почаївської Свято-Успенської лаври зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Саме цей документ згодом дав можливість передати лавру УПЦ МП.

Довідка УНІАН. Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської лаври є пам’яткою архітектури XVIII-XIX ст. До його складу входять Успенський собор (1783 р.), Монастирські келії (1771-1780), архієрейський будинок (1825), дзвіниця (1861), Надбрамний корпус (1835).