СБУ затримала «заміновувача» маршруту, за яким рухався Янукович

Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який сьогодні вранці повідомив про закладення вибухового пристрою на шляху руху Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними спецслужби, затриманий - 40-річний мешканець м. Ірпінь. Наразі, як зазначили в СБУ, з’ясовується, з якою метою він зробив таке повідомлення правоохоронцям.

Водночас, у прес-центрі зауважили, що цій людині рівно як і іншим, що повідомляють про «замінування», загрожує термін ув’язнення до 8 років, або штраф.

Як повідомляв УНІАН, працівники Служби безпеки України встановили особу, яка сьогодні зранку повідомила телефоном міліцію про начебто наявність закладеного вибухового пристрою на шляху слідування Президента України В.ЯНУКОВИЧА від Києво-Печерської Лаври у напрямку Українського дому.

Водночас, у столичній міліції повідомили, що інформація про наявність вибухівки на шляху слідування новообраного Президента надійшла о 10.10. При цьому людина, яка телефонувала, відрекомендувалась як «командир підрозділу «Армії народовладдя».