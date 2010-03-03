Україна знаходиться в лідерах з випуску дитячої порнографії
Країна увійшла до трійки «передовиків»
Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ заявляє, що Україна знаходиться в лідерах з виробництва і розміщенню в Інтернеті дитячої порнографії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.
«Мені соромно говорити з європейськими колегами, адже Україна вже увійшла до трійки передовиків у лапках виробництва дитячої порнографічної продукції», - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ
«У світі біля інтернет-камер і комп`ютерів сидять 950 тисяч педофілів, які активно ведуть роботу у пошуках нових партнерів», - заявив він.
Українська порнопродукція, за скромними оцінками, приносить близько 100 млн. доларів прибутку щороку.
«Дитяча порнографія тільки в Європі дає два мільярди доларів прибутку. Міністерство внутрішніх справ оцінює скромно прибуток українських виробників дитячого порно в 100 мільйонів доларів», - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ.