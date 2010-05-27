ГПУ виявила фінансові зловживання в Міністерстві оборони

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв`язку із закупівлею Міністерством оборони зенітних керованих ракет 9М38М1, які використовуються в зенітних ракетних комплексах ”Бук-М1” і ”Бук-М1-2”.

Про це повідомляє сьогодні газета ”Дело” (№84 від 27 травня 2010 року).

За інформацією видання, для потреб оборонного відомства ракети придбала державна компанія ”Укроборонсервіс” у комерційної українсько-російської фірми ”Параллакс”, яка не мала відповідної ліцензії. ”Всього було куплено 52 ракети, з них 48 - бойові, дві - навчальні і ще два макети ракет. Закупівля проводилася ще в 2005 році, і, згідно з матеріалами слідства, ”Укроборонсервіс” заплатив за боєприпаси 21,2 млн. грн.”, - повідомляє ”Дело”.

Видання посилається на матеріали прокуратури, відповідно до яких на момент укладення договору (у 2005 році) між ”Укроборонсервісом” і компанією ”Параллакс” остання взагалі не мала в своїй власності боєприпасів, які вона збиралася продати державі. До того ж у компанії-продавця не було матеріально-технічної бази для передпродажної підготовки ракет, і, крім іншого, вона не володіла ліцензією на реалізацію боєприпасів.

За інформацією газети, зареєстрованими видами діяльності ”Параллакса” були: оптова торгівля непродовольчими товарами; наукові дослідження і розробки; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; посередництво в торгівлі.

”Як вдалося з`ясувати співробітникам прокуратури, необхідні боєприпаси було придбано комерційною фірмою лише в 2006 році. І куплені вони були за 11,8 млн. грн. у того самого держпідприємства ”Укроборонсервіс”, якому згодом і було продано цю саму партію боєприпасів, тільки вже за вищою ціною”, - відзначає видання.

За інформацією газети ”Дело”, в проміжку між купівлею і продажем ”Параллакс” лише провів так звану передпродажну підготовку зенітних ракет, уклавши відповідний договір з військовою частиною Міноборони в Балаклеї. Ці роботи коштували комерційній фірмі 1 млн. грн. Таким чином, з урахуванням транспортування, ”Параллаксу” закупівля і підготовка до продажу військового товару коштувала 13,1 млн. грн. ”Нагадаємо, що ”Укроборонсервіс” придбав ракети за 21,2 млн. грн. Чистий прибуток комерційного посередника, як зазначається в матеріалах прокуратури, становив 8 млн. грн.”, – пише газета.

У Генпрокуратурі зараз ведеться досудове слідство стосовно посадовців комерційної компанії за ч. 1. ст. 202 Кримінального кодексу - здійснення підприємницької діяльності без ліцензії.