В Україні впродовж 2009 року обмежувалася свобода зборів

Міжнародна амністія (Amnesty International) оприлюднила щорічну доповідь про стан із правами людини в усьому світі.

Як повідомили УНІАН в представництві Міжнародної амністії в Україні, міжнародні експерти відзначають, що в Україні впродовж 2009 року порушувалися права біженців та обмежувалася свобода зборів.

”Україна не припиняла порушувати право на притулок: у країні були відсутні належні, справедливі процедури надання притулку. Крім того, шукачів притулку та біженців примусово висилали у країни, де їх права могли бути грубо порушені”, – зазначається у доповіді.

Amnesty International нагадує, що впродовж року зверталася до української влади у зв’язку із чотирма випадками подібних видач. ”25 серпня 2009 року вступили в силу поправки до постанови Кабінету міністрів про порядок в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну. Громадянам держав, перелічених у документі, а також особам без громадянства тепер належить мати при собі щонайменше 12 620 українських гривень (близько 1000 євро). ”Застосування таких правил до шукачів притулку суперечить міжнародному праву щодо біженців і прирівнюється до видачі”, - наголошується у доповіді.

За оцінками експертів, біженцям та шукачам притулку загрожувало примусове вислання з України. ”Особи, затримані з метою подальшої депортації, не мали можливості оскаржити як взяття під варту, так і вислання. Влада виявилася нездатною належним чином протистояти нападам на расовому ґрунті. Продовжували надходити повідомлення про тортури та жорстоке поводження із затриманими у міліції, а винні у порушенні прав людини залишалися безкарними. Свобода зібрань, як і раніше, знаходилася під загрозою”, - зазначається у документі.

Зокрема, у доповіді відзначається, що 3 червня 2009 року парламент ухвалив у першому читанні законопроект ”Про порядок організації і проведення мирних заходів”. ”Неурядові організації піддали критиці законопроект за невідповідність міжнародним нормам у області прав людини. Згідно з цим документом, про будь-яку акцію слід повідомляти за 5 днів, не допускаються спонтанні зібрання; дозволяється застосування сили працівниками правоохоронних органів, проте при цьому не міститься ніяких вимог до обмежувальних заходів. У законопроекті відсутнє положення про те, що держава зобов’язана забезпечити дотримання прав людини на мирні зібрання”, - підкреслюється у доповіді.

В цілому, за висновками Amnesty International, 81 з 111 держав (в тому числі 7 з 12 країн G20) так і не приєдналися до Міжнародного кримінального суду. В 61 країні звинувачені у порушеннях прав людини так і не понесли відповідальності; не менш ніж у 111 країнах людей піддають катуванням та жорстокому поводженню, не менш як у 96 країнах обмежена свобода слова, не менш як у 55 країнах проходили несправедливі судові засідання, не менш як у 48 країнах під вартою знаходяться в’язні сумління.

”В’язні сумління знаходяться за ґратами у 30% від кількості усіх країн світу та у 42% від кількості країн G20. Свобода слова обмежується в 60% всіх країн, в 53% країн G20. Несправедливі судові засідання проходять в 35% всіх країн, в 47% країн G20”, - зазначається у доповіді.