Леся Гонгадзе хоче обговорити з Януковичем справу про вбивство її сина

Леся ГОНГАДЗЕ хоче зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та обговорити з ним розслідування справи про вбивство її сина, журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це Л.ГОНГАДЗЕ заявила в інтерв’ю Deutsche Welle.

Востаннє до прокуратури Л.ГОНГАДЗЕ їздила три місяці тому, коли отримала зразки таращанського черепа для приватної експертизи. Відтоді жодних повідомлень і дзвінків від слідчих не було, сказала мати журналіста.

Про якісь зрушення у розслідуванні їй нічого не відомо, сказала Л.ГОНГАДЗЕ, коментуючи нещодавні заяви доповідачів ПАРЄ. Наприкінці минулого тижня ті повідомили для преси, що у Генеральній прокуратурі України їм пообіцяли, що «буквально днями до відома широкої громадськості буде донесено, хто стоїть за цим злочином».

Мати журналіста сумнівається, що будуть названі прізвища. Чекати на сенсацію не слід, зазначила вона. Л.ГОНГАДЗЕ вкотре наголосила, що все залежить насамперед від Президента, тому вона має намір зустрітися з ним. «Я хочу потрапити до Президента і переговорити з ним, аби поставити крапку в цій справі. У мене є свої висновки і секрети з Генпрокуратурою, які я розголошувати не можу. Сподіваюся, що Президент дослухається до моїх пропозицій і висновків, бо вже 10 років минуло», - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.

Вона додала, що свого часу зустрічалася з Президентом Леонідом КУЧМОЮ, неодноразово - з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, але з В.ЯНУКОВИЧЕМ зустрічей ще не було.