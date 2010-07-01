Акти цивільного стану тепер «в законі»

Верховна Рада України ухвалила закон “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 288 із 417 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон визначає правові та організаційні засади державної реєстрації актів цивільного стану. Дія його не поширюється на порядок проведення реєстрації громадянства України.

Згідно з документом, державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Законом визначені органи державної реєстрації актів цивільного стану. Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

У законі визначено, що адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян є державне підприємство, яке належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до закону, державна реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Крім того, згідно із законом, якщо є відомості про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу, керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану може відкласти таку реєстрацію, але не більш як на три місяці. Якщо наречені не з’явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Законом визначено, що державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана.

Той з подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен заявити про це в органі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Законом передбачено, що державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) проводиться лише щодо громадян України.

Заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.