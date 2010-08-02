На Чернігівщині СБУ викрила факт незаконного заволодіння державними коштами

Чернігів. 2 серпня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ у Чернігівській області викрили факт неправомірного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами приватного підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, встановлено, що кілька років тому державна установа уклала договір з комерційною структурою Чернігова, яка мала виконувати будівельно-монтажні роботи в одній із районних загальноосвітніх шкіл області. Для закупівлі необхідних будівельних матеріалів фірма-підрядник отримала понад 530 тис. грн. бюджетних коштів.

З метою привласнення частини отриманих коштів посадовці комерційного підприємства домовились з постачальником про відображення у документах завищеної вартості матеріалів, що закуповувалися. Фактично фірма сплатила за придбане обладнання понад 360 тис. грн., а різницю в сумі близько 170 тис. грн. було привласнено та використано на власні потреби.

За цим фактом Управління СБУ в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Триває слідство.