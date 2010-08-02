ФРН зняла застереження щодо приєднання України до Гаазької конвенції

Київ. 2 серпня. УНІАН. Німеччина зняла своє застереження стосовно приєднання України до Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йдеться у листі тимчасової повіреної у справах Федеративної Республіки Німеччини Анки ФЕЛЬДГУЗЕН міністру юстиції України Олександру ЛАВРИНОВИЧУ.

Міністр юстиції нагадав, що Німеччина була єдиною країною, яка не визнавала Україну стороною Гаазької конвенції. Головним мотивом була недовіра до документів, що засвідчують цивільний стан громадян, що подаються до Консульства Німеччини, через виявлені факти підробки.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, про зняття заперечення Німеччина повідомила нотою на адресу Міністерства закордонних справ Нідерландів. Після цього еонвенція набула чинності у відносинах безпосередньо між Україною і Німеччиною.

*** Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, набрала чинності для України 22 грудня 2003 року. Відповідно до положень конвенції, офіційні документи звільняються від консульської легалізації на території держав – учасниць цієї угоди. Єдиною формальною вимогою при застосуванні конвенції є проставлення спеціального штампу (апостилю), який засвідчує справжність підпису особи під документом та автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.