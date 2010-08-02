У Черкасах міліція провела обшук офісу «Батьківщини»

Київ. 2 серпня. УНІАН. Сьогодні вранці під приводом начебто розмінування обласного офісу партії «Батьківщина» у Черкасах співробітники міліції провели обшук усіх приміщень та вилучили інформаційні листівки щодо діяльності влади.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ з посиланням на народного депутата від БЮТ Ігоря ЄРЕСЬКА.

«У цих листівках була інформація про те, що з 1 серпня уряд ЯНУКОВИЧА підвищив ціни на газ на 50% і пояснення, кому йдуть народні гроші», - сказав він.

«Я як народний депутат і ми як опозиція маємо право роздавати ці інформаційні матеріали населенню, щоб вони знали, що відбувається в країні», - наголосив член БЮТ.

За словами І.ЄРЕСЬКА, працівники міліції у грубій формі заперечували той факт, що це «розмінування» лише привід для того, щоб втрутитися у партійні справи.

Він повідомив, що вже подані скарги і звернення до Генеральної прокуратури та до Міністерства внутрішніх справ.

«Ми вбачаємо у таких діях працівників міліції порушення закону», - сказав народний депутат.

«Ця подія повністю вкладається у схему діяльності нової адміністрації на Черкащині, суть якої полягає у придушенні будь-яких опозиційних видань, будь-яких опозиційних думок, будь-яких опозиційних дій», - підкреслив І.ЄРЕСЬКО.

«Але ми як опозиція будемо відстоювати своє право інформувати населення, гуртувати людей, і щоб Черкащина завжди казала такій владі «ні» їхній діяльності», - резюмував І.ЄРЕСЬКО.