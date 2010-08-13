В освіті процвітає хабарництво

10:39, 13 серпня 2010
Право
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цього разу спіймали "на гарячому" керівника коледжу

У Тернопільській області керівник коледжу вимагала та отримала 500 доларів хабара від жителя Кременецького району за сприяння у вступі до навчального закладу його племінника.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, підозрювану затримано.

Обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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