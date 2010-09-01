Литвин пророкує, що після 31 жовтня в уряді полетять голови

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що після проведення місцевих виборів 31 жовтня обов’язково відбудуться кадрові зміни в уряді.

Про це він заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо перспектив кадрових перестановок.

«Кадрові зміни – процес об’єктивний і він неминучий», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, після завершення виборчої кампанії будуть зроблені висновки, і тим, хто забезпечив високий результат, «у якості призу дістанеться посада».

Голова ВР наголосив, що успіх нинішньої влади буде вимірюватися безпосередньо результатом місцевих виборів. «Не буде результату - будуть зміни», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що «основні зміни будуть після 31 жовтня».