Кабмін доручив подати законопроект про азартні ігри до 20 вересня

Кабінет Міністрів доручив Державному комітету з питань регуляторної політики і підприємництва подати уряду законопроект про азартні ігри до 20 вересня п.р.

Про це УНІАН повідомили в Держкомпідприємництва.

В основу даного документу покладено концепцію, розроблену комітетом і узгоджену з віце-прем`єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Проектом закону обмежені території, де можуть проводитися азартні ігри. Організовувати їх можна буде лише у п`ятизіркових готелях з кількістю номерів не менш як шістдесят, а також у три- і чотиризіркових готелях в Автономній Республіці Крим (окрім міста Сімферополь), у містах-курортах. Розміщення гральних закладів на інших територіях заборонено.

Законопроектом передбачено створення єдиного державного регулятора – Національної комісії з питань державної регуляції організації і проведення азартних ігор.

Щодо лотерей, то вони мають бути лише державними. В Україні функціонуватиме єдиний оператор державних лотерей.

Вартість ліцензії на організацію і проведення азартних ігор у казино встановлюється у розмірі 5 млн. дол. на 7 років, з можливістю поетапної виплати. Організатор азартних ігор, який має ліцензію, може сплачувати її вартість рівними частинами щокварталу протягом терміну дії ліцензії.

Штраф за проведення азартних ігор без ліцензії визначатиметься у подвійному розмірі платні за видачу ліцензії з конфіскацією обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої діяльності підлягає перерахуванню до держбюджету. За роботу без доповнення до ліцензії накладається штраф в подвійному розмірі платні за видачу такого доповнення.

У законопроекті також вперше описано більш як 50 визначень, серед них: інтерактивна гра, джек-пот, єдина електронна система он-лайн контролю, інтерактивна гра, лотерейна діяльність, парі, приз тощо.

Як повідомляв УНІАН, Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва спільно з Міністерством фінансів планували завершити розробку законопроекту про гральний бізнес до кінця липня п.р.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набрав чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.