Президент озадавчився наркодіяльністю дружини керівника однієї з РДА
10:14, 06 жовтня 2010Право
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Обіцяє відповідні висновки
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення перевірити інформацію, яка з‘явилася в мас-медіа, стосовно того, що начебто дружина голови Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) Сейтумера НІМЕТУЛЛАЄВА займалася вирощуванням конопель для отримання марихуани.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на заступника глави Адміністрації Президента України Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО, у разі підтвердження цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки.
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