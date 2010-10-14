Спостерігачі РЄ критикують закон про місцеві вибори в Україні

Місія спостерігачів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи вважає, що український закон про місцеві вибори не зовсім відповідає міжнародним стандартам.

Про це заявила керівник Місії Гудрун МОСЛЕР-ТЕРНСТРЕМ в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» №174 від 13 жовтня 2010 року.

«Остаточні висновки буде оприлюднено після виборів, у фінальному звіті. На даний момент склалося враження, що ваше законодавство не відповідає міжнародним стандартам», - сказала вона. За словами голови Місії, ще знадобиться час для уважнішого вивчення законів, але вже зараз є думка, що в складі територіальних виборчкомів не дотримано балансу. «Є й багато інших позицій, що викликають питання», - додала вона.

Г.МОСЛЕР-ТЕРНСТРЕМ відзначила, що ці вибори для України – більше, ніж просто місцеві вибори. «Поза сумнівом, вибори стануть тестом для вашої нової влади, яка працює впродовж декількох місяців. Тому я б сказала, що це не місцеві, а загальнонаціональні вибори», - сказала вона. Голова Місії висловила упевненість, що ЄС визнає результат Місії як коректний. За її словами, робота Місії призначена не тільки для Конгресу місцевих і регіональних влад, оскільки також відбувається тісна співпраця з органами Євросоюзу. Г.МОСЛЕР-ТЕРНСТРЕМ наголосила, що до складу основної Місії ввійдуть чотири представники Комітету регіонів ЄС, і, безперечно, ЄС враховуватиме звіт Місії при оцінці демократичності виборів. «До того ж ОБСЄ фактично не бере участі в спостереженні за виборчим процесом. Схоже, ми - єдина міжнародна організація, яка має намір спостерігати за цими виборами», - додала вона.

Голова Місії відзначив, що учасники спостереження провели в Києві два дні з дуже щільним графіком, зустрічалися з представниками недержавних організацій, влади, опозиції і зібрали величезну кількість інформації. «Тепер нам належить її обробити, аби скласти уявлення про те, що відбувається в країні і про хід підготовки до виборів. 29 жовтня місія повернеться до України в розширеному складі – приїде 25 осіб», - сказала вона.