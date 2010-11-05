Мінрегіонбуд ініціює проект про дозвільну систему в будівництві

Міністерство регіонального розвитку і будівництва планує за два тижні винести на розгляд Кабінету міністрів України рамковий законопроект про удосконалення дозвільної системи в будівництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Ігор СОКОЛОВ.

«Мінрегіонбуд розробив проекту закону щодо удосконалення дозвільної системи в будівництві, і сьогодні триває обговорення цього проекту з погляду адаптації його до інших законодавчих актів. Урядом дано термін ще два тижні, починаючи від сьогодні, для того, щоб цей законопроект був всіма розглянутий, і потім ми його винесемо на Кабмін”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва за дорученням уряду розробило рамковий закон про дозвільну систему в будівництві, який планувалося внести на затвердження Кабінету міністрів до кінця жовтня п.р.

Планується, що з ухваленням даного законопроекту кількість дозвільних процедур для інвесторів скоротиться з 90 до 25, з яких інвестор виконує тільки 9 кроків, а тимчасові терміни отримання дозвільної документації – з 400-450 днів до 60 днів.

У даному законопроекті міністерство вводить поняття декларативного принципу для початку будівництва і введення об`єктів в експлуатацію. У свою чергу об`єкти пропонується розподілити на п`ять категорій, залежно від ступеня складності і небезпеки їх будівництва.