У Київській мерії «загубилися» картини відомого художника

У Київській мерії «загубилися» чотири картини відомого українського художника Сергія ШИШКА. Середня вартість однієї роботи — 50 тисяч доларів, однак може сягати і 100 тисяч доларів.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на Музей історії Києва і дані аукціону «Корнер».

За інформацією видання, «Музей історії Києва, у фондах якого зберігалися ці картини, передав 6 робіт для прикрашання кабінетів команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - одразу після виборів 2006 року. Проте нещодавно, коли співробітники Музею проводили інвентаризацію, їх на місці не виявилося».

«Я сама пішла по кабінетах урядовців шукати картини. На мене топали ногами, кричали, мовляв, як ви смієте вриватися у кабінет. А що робити, якщо вони перевішували картини з кабінету в кабінет і ніде не фіксували це! Однак з шести цінних картин я знайшла лише дві — в кабінетах Олеся ДОВГОГО, автор - Хвостов. ДОВГИЙ їх вже повернув музею. Решту - чотири відомого художника Сергія ШИШКА - я так і не знайшла. Серед них картини «Міст через Дніпро» і «На схилах Дніпра», - розповіла головна хранителька Музею історії Києва Людмила СУРГАЙ.

Як пише газета, кілька років тому сама команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перевіряла цей музей і знайшла зникнення 111 полотен на загальну суму кілька мільйонів доларів. Тоді в цьому звинуватили попередню владу в особі Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА і співробітників музею, які не ведуть нормальний облік своїх експонатів, сидячи на чемоданах (у них вже кілька років немає свого приміщення). Щоправда, у стінах мерії нібито загубилися лише 8 картин того ж С.ШИШКА (решта була в інших держустановах або просто зникли). «Таким чином, у КМДА зникли 12 дорогих робіт С.ШИШКА», — запевняє Л.СУРГАЙ.

Перевірка міліції засвідчила, за словами начальника ЦГЗ МВС в Києві Володимира ПОЛІЩУКА, що крадіжки в мерії або музеї не було. «Просто картини перевішувалися з поверху на поверх, з одного відділу в іншій, в результаті - вони загубилися», - сказав він. З цих 111 картин 54 вже знайдено. Невеликі картини було знайдено на дні одного з ящиків прикритими газетою.

Л.СУРГАЙ думає, що більшість картин могла загубитися при переїзді: «Щоб точно визначити, скільки картин загублено, потрібно розпакувати всі ящики, які в кілька рядів складені в приміщеннях Українського дому. Такої можливості немає, музей на валізах. Навіть міліційної охорони немає! Картини могли загубитися через плутанину з приміщеннями».

Серед зниклих — роботи відомих майстрів українського живопису. Середня вартість однієї картини — 30-50 тис. дол.

Картини Сергія ШИШКА: «Вечір», «Літо», «Відлига», «Осінь», «Порожній міст», «Дніпро навесні», «Міст “Метро”» «На схилах Дніпра». Ринкова вартість кожної у середньому 50 тис. дол. (залежить від розміру).

Картини Людмили МОРОЗОВОЇ: «Богородиця, Чудо. Радій і нам Україну бережи», «Містечко Ашафенбург», «Зруйнований Вюрцбург». Ринкова вартість кожної в середньому 7 тис. дол.

Картини Федора КОНОВАЛЮКА: «Шулявка. Софійська Борщаговка», «Новий Ботанічний сад. Видубичи», «Вид на Оболонь, Вишгород, Куренівку», «Поштова площа». Ринкова вартість кожної в середньому 20 тис. дол.

Картини Григорія СВІТЛИЦЬКОГО: «Хата, освітлена сонцем», «Бишівський маєток Сахарова», «Жінка з собачкою». Ринкова вартість кожної в середньому 20 тис. дол., повідомляє «Сегодня» з посиланням на Музей історії Києва і дані аукціону «Корнер».

Нинішні співробітники мерії ситуацію не коментують. «Звідки ми знаємо про якісь картини?!», — сказали газеті у прес-службі.