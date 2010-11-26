МВС не чуло про прохання Данилишина щодо політичного притулку

Міністерство внутрішніх справ України не отримувало інформації про те, що колишній міністр економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН нібито просив політичного притулку в Чехії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник робочого апарату бюро Інтерполу в Україні Василь НЕВОЛЯ, відповідаючи на питання журналістів.

«Щодо звернення за отриманням політичного притулку ДАНИЛИШИНИМ офіційно нашими каналами на нашу адресу такої інформації не надходило», - сказав В.НЕВОЛЯ, нагадавши при цьому, що екстрадицією затриманих на території інших держав громадян України займається Генеральна прокуратура.

За словами В.НЕВОЛІ, останні пакет документів стосовно справи Б.ДАНИЛИШИНА, перекладений на прохання чеської сторони чеською мовою, був направлений у Міністерство юстиції цієї держави наприкінці жовтня.

«Зараз всі ці документи знаходяться на розгляді чеської сторони», - зазначив В.НЕВОЛЯ.

Він зауважив, що на сьогодні невідомо, скільки часу триватиме процедура екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Чехії було затримано колишнього міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА, раніше оголошеного в міжнародний розшук. Сам Б.ДАНИЛИШИН після повідомлення про розшук заявив у ЗМІ, що не що не ховається від кримінального переслідування, а перебуває в Чехії на лікуванні.

За повідомленням прес-служби МВС, колишньому міністру економіки висунуто звинувачення за декількома епізодами, зокрема, у зловживанні владою при закупівлі пального для Міністерства оборони. Збиток Міноборони становив 1,8 млн. дол. Також повідомлялося, що Б.ДАНИЛИШИН звинувачується у незаконному наданні дозволу на позаконкурсну закупівлю послуг з реконструкції аеропорту “Бориспіль” на суму 450 млн. грн.

Проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

12 листопада генеральний прокуратур Віктора ПШОНКА заявив, що відомство має намір активізувати процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА із Чехії.

Деякі ЗМІ 18 листопада писали, що Б.ДАНИЛИШИН подав запит на отримання політичного притулку в Чехії, але адвокат екс-міністра Степан УКРАЇНЕЦЬ спростував цю інформацію.