У Запорізькій області судитимуть члена виборчкому

Прокуратура Веселівського району Запорізької області закінчила провадження та направила до суду порушену відносно члена виборчої комісії дільниці №491018 с. Новоолександрівка кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Кримінальну справу було порушено за фактом умисного надання громадянину можливості проголосувати за іншу людину.

Члену виборчкому пред’явлено обвинувачення за ч.8 ст.158 Кримінального кодексу України, вона повністю визнала свою вину, зазначили в прокуратурі.